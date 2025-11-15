Какие документы подписали Токаев и Мирзиёев по итогам переговоров в Ташкенте

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали следующие документы:
Решение Высшего межгосударственного совета о создании Совета глав регионов Республики Казахстан и Республики Узбекистан; Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по геологии и добыче редких и редкоземельных металлов; Решение Высшего межгосударственного совета о создании двусторонней рабочей группы по прогнозированию водности трансграничных рек.
Также в присутствии глав государств состоялся обмен подписанными межправительственными и межведомственными документами:
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о координации на приграничных зонах радиочастотных присвоений, используемых наземными радиослужбами гражданского назначения Республики Казахстан и Республики Узбекистан; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о проведении совместных военных учений; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов; Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об открытии представительств таможенных служб Республики Казахстан и Республики Узбекистан; Программа сотрудничества между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством юстиции Республики Узбекистан на 2026−2027 годы; Меморандум о взаимопонимании между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Министерством горнодобывающим промышленности и геологии Республики Узбекистан о развитии сотрудничества в сфере горной промышленности; Рамочное соглашение о создании совместной инвестиционной платформы; Меморандум между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области оказания специализированной медицинской помощи с применением технологии стереотаксическое радиохирургическое лечение «Гамма-нож»; Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере государственного и обязательного социального медицинского страхования между Некоммерческим акционерным обществом «Фонд социального медицинского страхования» Республики Казахстан и Фондом государственного медицинского страхования Республики Узбекистан; План совместных действий по сотрудничеству в сфере туризма между Комитетом индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и Комитетом по туризму Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан на период 2026—2027 годы; Соглашение о сотрудничестве между акиматом Астаны и хокимиятом Ташкента; Рамочное соглашение о совместной реализации проектов в нефтегазохимической отрасли между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз»; Соглашение о принципах между АО НК «КазМунайГаз» и АО «Узбекнефтегаз» по разведочному проекту «Жаркын»; Меморандум о сотрудничестве между Республиканским общественным объединением «Ассамблея жастары» и Союзом молодежи Узбекистана.