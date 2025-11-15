Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-тренер сборной Казахстана назвал фаворитов ЧМ-2026

Экс-наставник сборной Казахстана Магомед Адиев перечислил команды, которые будут претендовать на титул на предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года.

Источник: БЕЛТА

На данный момент на мундиаль отобрались 30 из 48 участников.

"В мире много хороших сборных. Честно говоря, не особо наблюдаю за национальными командами, но мне интересна сборная Норвегии с Холандом и Серлотом. Довольно красиво и элегантно играют испанцы, их система игры впечатляет. Есть французы и аргентинцы. Сложно назвать одну команду.

Кстати, совсем забыл про Португалию. Они явные фавориты на победу. Несмотря на последний матч португальцев с ирландцами, с полной уверенностью можно заявить, что у Роналду есть большие шансы на завоевание этого трофея«, — сказал Адиев “Совспорту”.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах Северной Америки: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд, а не 32. Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (пригород Нью-Йорка).