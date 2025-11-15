Экс-тренер сборной Казахстана назвал фаворитов ЧМ-2026

На данный момент на мундиаль отобрались 30 из 48 участников.
"В мире много хороших сборных. Честно говоря, не особо наблюдаю за национальными командами, но мне интересна сборная Норвегии с Холандом и Серлотом. Довольно красиво и элегантно играют испанцы, их система игры впечатляет. Есть французы и аргентинцы. Сложно назвать одну команду.
Кстати, совсем забыл про Португалию. Они явные фавориты на победу. Несмотря на последний матч португальцев с ирландцами, с полной уверенностью можно заявить, что у Роналду есть большие шансы на завоевание этого трофея«, — сказал Адиев “Совспорту”.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в трёх странах Северной Америки: США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд, а не 32. Финал состоится 19 июля на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (пригород Нью-Йорка).