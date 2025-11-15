Экс-тренер сборной Казахстана назвал фаворитов ЧМ-2026

Кстати, совсем забыл про Португалию. Они явные фавориты на победу. Несмотря на последний матч португальцев с ирландцами, с полной уверенностью можно заявить, что у Роналду есть большие шансы на завоевание этого трофея«, — сказал Адиев “Совспорту”.