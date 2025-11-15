Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омском аэропорту пять рейсов в Москву и Питер сильно задержались

В том числе пострадали пассажиры компаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Аэрофлот».

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 15 ноября, в Омском аэропорту имени Карбышева произошли задержки рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Время опозданий варьировалось.

Данные онлайн-табло аэропорта говорили: рейс SU 1763 «Аэрофлота» вылетел позже на 21 минуту, в 6:01 вместо 5:21.

У «Уральских авиалиний» рейс в Москву вместо 6:35 вылетел в 11:03, опоздание составило 4 часа 28 минут.

У борта «Аэрофлота» на рейсе SU 1639 случилась задержка на 1 час 7 минут в 9:12 вместо 8:05.

Кроме того, рейс FV 6472 «России» в Санкт-Петербург отправился позже на 18 минут, у компании «Северный ветер» самолет вылетел позже почти на 1,5 часа, в 10:16 вместо 8:55.

Все случаи были вызваны более поздним прибытием бортов в аэропорт имени Карбышева.

Ранее мы сообщали, что аэропорт взял в аренду оборудование для защиты от атак дронов.