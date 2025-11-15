Рассмотрение дела журналиста Кирилла Павлова отложено на 20 ноября

После чего стало известно о его задержании и доставлении в отделение полиции. Правозащитники сообщили, что на тот момент (и даже по истечении трех часов) полиция не составила никаких процессуальных документов о задержании или доставлении, что, по мнению «Әділ сөз», противоречит требованиям законодательства. Спустя несколько часов журналиста отпустили.