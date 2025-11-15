Рассмотрение дела журналиста Кирилла Павлова отложено на 20 ноября

«Адвокаты Кирилла Павлова подали ходатайство о том, что не успели ознакомиться с материалами дела. Суд отложил рассмотрение, чтобы дать возможность защите в полном объеме изучить все материалы», — сообщил Фонд-бюро расследования коррупции (ФБРК) в пятницу вечером.
Фонд-бюро расследования коррупции также сообщило, что 14 ноября основателя ФБРК Кирилла Павлова «принудительно доставили в полицию Костаная для проведения суда». Сначала суд назначили на 14 ноября, а после ходатайств защитников журналиста, суд отложил дело на 20 ноября. Сам журналист Кирилл Павлов, ссылаясь на адвокатов, говорит, что задержание было незаконным.
Дело находится на рассмотрении у судьи Нургуль Сагидолдиной в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Астаны.
Ранее полиция возбудила дело по части 4 статьи 456−2 (размещение, распространение ложной информации).
14 ноября КазТАГ сообщал, что Международный фонд по защите свободы слова «Әділ сөз» требует соблюдения конституционных и процессуальных прав задержанного в тот день журналиста Кирилла Павлова, а также прозрачности действий органов.
Утром 14 ноября журналист Кирилл Павлов сообщил, что он приехал в Костанай по командировочным делам, однако к нему на съемную квартиру пришла полиция.
После чего стало известно о его задержании и доставлении в отделение полиции. Правозащитники сообщили, что на тот момент (и даже по истечении трех часов) полиция не составила никаких процессуальных документов о задержании или доставлении, что, по мнению «Әділ сөз», противоречит требованиям законодательства. Спустя несколько часов журналиста отпустили.
В октябре КазТАГ писал, что журналист Кирилл Павлов сообщил об угрозе своего ареста после обвинений в адрес министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова во лжи. Тогда он сообщил, что ему неизвестно, в чем ложность сведений — цитирования официального приказа МСХ.
Филиал СЖК по Астане взял дело журналиста Павлова на контроль.
Напомним, ранее Павлов сообщил, что написал на министра Сапарова заявление о заведомо ложной информации про молоко. Незадолго до этого журналист был оштрафован по заявлению МСХ после своей публикации на тему саранчи.
Отметим, что Павлов является лауреатом премии Союза журналистов Казахстана.