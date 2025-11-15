Ричмонд
«Пулково» работает штатно, несмотря на снегопад

Петербургский аэропорт «Пулково» работает штатно, несмотря на снегопад.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Петербургский аэропорт «Пулково» работает штатно, несмотря на первый снегопад, сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы» (оператор аэропорта).

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу в Петербурге прошел сильный снег, последствия снегопада устраняют более 600 единиц техники и более 300 дворников.

«Аэропорт “Пулково” справился с первым снегопадом. На работу вышла снегоуборочная техника, а службы аэропорта трудились в усиленном режиме. Всю ночь аэропорт продолжал принимать и отправлять рейсы… Аэропорт “Пулково” работает штатно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед вылетом самолеты могут обрабатываться противообледенительной жидкостью.

Пресс-служба также уточнила, что не все задержки рейсов из аэропорта «Пулково» связаны с погодными условиями. В частности, в ночное время в ряде аэропортов страны вводились ограничения, что вносит коррективы в расписание. Вылеты нескольких зарубежных рейсов задержаны из-за позднего прибытия самолетов.