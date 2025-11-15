В Калининграде завершили ремонт «Мировых часов» на Нижнем озере

В сентябре 2025 года администрация Калининграда заключила контракт на ремонт с МБУ «Альта». Стоимость работ оценили в 2,1 миллиона рублей. В реставрации участвовали руководитель движения «Наследие стен» Евгений Мосиенко, куратор проекта «Наследие стен», художник и скульптор Тая Казанцева, а также мозаичисты Павел Савельев из Зеленоградска и Богдан Лавриненко из Москвы.