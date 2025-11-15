В Калининграде завершили ремонт «Мировых часов» на Нижнем озере

На Нижнем озере в Калининграде завершили ремонт «Мировых часов». Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.
Завершили ремонтные работы на знаковом для нашего города объекте — городских часах «Древо времени» в сквере на улице Шевченко. Многие знают их под названием «Часовые пояса» или «Мировые часы», — отметиля Дятлова.
Специалисты восстановили бетонное основание и флюгер, отреставрировали мозаичный набор с использованием аналогичного оригинального материала, отремонтировали металлическую конструкцию и часовой механизм с заменой изношенных деталей, изготовили и установили недостающие информационные таблички с расстояниями от Калининграда до столиц и крупных городов — всего 28 штук.
«Это не просто часы — это одна из визитных карточек Калининграда, место, которое любят и горожане, и туристы. Поэтому к реставрации мы подошли максимально бережно, сохранив исторический облик и все функциональные элементы», — подчеркнула Дятлова.
В сентябре 2025 года администрация Калининграда заключила контракт на ремонт с МБУ «Альта». Стоимость работ оценили в 2,1 миллиона рублей. В реставрации участвовали руководитель движения «Наследие стен» Евгений Мосиенко, куратор проекта «Наследие стен», художник и скульптор Тая Казанцева, а также мозаичисты Павел Савельев из Зеленоградска и Богдан Лавриненко из Москвы.
Памятный знак «Часовые пояса» установили в сквере на улице Шевченко в 1970—1980-е годы. В верхней части металлической колонны — циферблаты, показывающие время в разных городах мира. Основание украшает мозаичная карта.