На строительство двух водохранилищ выделили почти 10 миллиардов рублей

Основной объем средств на само строительство планируется направить из федерального бюджета в последующие годы — с 2026 по 2028. В этот период планируется строительство двух ключевых объектов водохозяйственного комплекса — Солнечногорского водохранилища на реке Марта, сообщила председатель Государственного комитета по экологии и природным ресурсам, депутат крымского парламента Светлана Шабельникова.
Работы уже ведутся. На 2026 год запланированы расходы в размере 9,9 млн рублей на завершение разработки проектной документации по этим объектам. Контракт на проектирование был заключен еще в 2024 году. Основной объем средств на само строительство планируется направить из федерального бюджета в последующие годы.
— В 2027 году на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, куда входят и новые водохранилища, предусмотрено 611,8 млн рублей из федеральной казны. Софинансирование из бюджета Крыма составит 6,2 млн рублей. В 2028 году федеральное финансирование возрастет до 7,79 млрд рублей, а республиканское — до 78,7 млн рублей, — отметила председатель.
По ее словам, окончание строительства запланировано на 2030 год. Реализация этих проектов направлена на создание гарантированных источников водоснабжения населения и развитие экономики региона, особенно для Ялтинского и Алуштинского городских округов, где вопросы водообеспечения стоят особенно остро.