На строительство двух водохранилищ выделили почти 10 миллиардов рублей

Работы уже ведутся. На 2026 год запланированы расходы в размере 9,9 млн рублей на завершение разработки проектной документации по этим объектам. Контракт на проектирование был заключен еще в 2024 году. Основной объем средств на само строительство планируется направить из федерального бюджета в последующие годы.