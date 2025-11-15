В Башкирии растут цены на продукты питания и стройматериалы: власти объяснили, что происходит

В Министерстве строительства и архитектуры Башкирии связали рост цен на стройматериалы с мировыми экономическими тенденциями и логистическими проблемами. В ведомстве отметили, что инфляция и колебания курсов валют влияют на стоимость импортных компонентов, а политические факторы осложняют производство и снабжение.