В Башкирии растут цены на продукты питания и стройматериалы: власти объяснили, что происходит

Власти Башкирии объяснили причину роста цен на продукты и стройматериалы.

Источник: Комсомольская правда

Министерство торговли и услуг Башкирии объяснило непрекращающийся рост розничных цен на продукты питания. По данным ведомства, основная причина заключается в росте себестоимости продукции из-за увеличения затрат на производство.

Чиновники наблюдают подорожание сырья, упаковки, логистики и коммунальных ресурсов. Дополнительное влияние оказывают дефицит кадров, высокая стоимость банковских кредитов и оборудования. Все эти факторы в конечном итоге включаются в стоимость произведенных товаров.

В Министерстве строительства и архитектуры Башкирии связали рост цен на стройматериалы с мировыми экономическими тенденциями и логистическими проблемами. В ведомстве отметили, что инфляция и колебания курсов валют влияют на стоимость импортных компонентов, а политические факторы осложняют производство и снабжение.

В ведомстве заверили, что ведут постоянный мониторинг цен на основные виды строительных материалов на территории республики и работают над поиском решений, направленных на сдерживание необоснованного роста цен.

