На трассе под Ростовом сотрудники ГАИ устроили рейд и проверили грузовики

В Ростовской области идет активная работа по обеспечению безопасности на дорогах, особенно в сфере грузовых перевозок. Сотрудники отдела технического надзора ГАИ провели рейд на участке трассы «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск». Об этом сообщили в ведомстве.