Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе под Ростовом сотрудники ГАИ устроили рейд и проверили грузовики

На Дону на водителей большегрузов завели протоколы из-за неисправных авто.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области идет активная работа по обеспечению безопасности на дорогах, особенно в сфере грузовых перевозок. Сотрудники отдела технического надзора ГАИ провели рейд на участке трассы «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск». Об этом сообщили в ведомстве.

Инспекторы тщательно осмотрели несколько грузовиков. По итогам проверки в отношении водителей были составлены административные материалы за различные нарушения.

К примеру, были не соблюдены требования по использованию тахографа, отсутствие путевых листов, эксплуатация транспорта с техническими неисправностями.

Кроме того, выявлены случаи отсутствия оформленной диагностической карты, а также предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Также не все водители смогли предоставить полис обязательного страхования.

Помимо этого, в отношении должностных и юридических лиц , ответственных за выпуск транспорта на линию, также были собраны административные материалы.

— Госавтоинспекция подчеркивает, что строгий контроль за техническим состоянием грузового транспорта и соблюдение всех обязательных процедур являются ключевыми элементами обеспечения безопасности на дорогах региона, — сказали в ГАИ.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Три недели в больнице и пересадка кожи: Врачи спасли 10-летнего мальчика, искусанного стаей собак.

«Это место мы называем Миллионка»: Что известно о ДТП под Ростовом, которое устроила 25-летняя дочь главаря ОПГ Цапка.