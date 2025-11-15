На трассе под Ростовом сотрудники ГАИ устроили рейд и проверили грузовики

В Ростовской области идет активная работа по обеспечению безопасности на дорогах, особенно в сфере грузовых перевозок. Сотрудники отдела технического надзора ГАИ провели рейд на участке трассы «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск». Об этом сообщили в ведомстве.
Инспекторы тщательно осмотрели несколько грузовиков. По итогам проверки в отношении водителей были составлены административные материалы за различные нарушения.
К примеру, были не соблюдены требования по использованию тахографа, отсутствие путевых листов, эксплуатация транспорта с техническими неисправностями.
Кроме того, выявлены случаи отсутствия оформленной диагностической карты, а также предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров. Также не все водители смогли предоставить полис обязательного страхования.
Помимо этого, в отношении должностных и юридических лиц , ответственных за выпуск транспорта на линию, также были собраны административные материалы.
— Госавтоинспекция подчеркивает, что строгий контроль за техническим состоянием грузового транспорта и соблюдение всех обязательных процедур являются ключевыми элементами обеспечения безопасности на дорогах региона, — сказали в ГАИ.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!
Читайте также.
Три недели в больнице и пересадка кожи: Врачи спасли 10-летнего мальчика, искусанного стаей собак.
«Это место мы называем Миллионка»: Что известно о ДТП под Ростовом, которое устроила 25-летняя дочь главаря ОПГ Цапка.