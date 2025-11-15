Такое впервые за 12 лет: все сельские районы Омской области вовремя получили паспорта готовности к зиме

В субботу, 15 ноября, пресс-служба облправительства сообщила, что на оперативном совещании у губернатора областной министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко доложил Виталию Хоценко о получении паспорта готовности к осенне-зимнему периоду всеми 37 муниципальными районами региона вовремя. Такое произошло в области впервые с 2013 года.