Такое впервые за 12 лет: все сельские районы Омской области вовремя получили паспорта готовности к зиме

Сообщил об этом региональный министр энергетики и ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 15 ноября, пресс-служба облправительства сообщила, что на оперативном совещании у губернатора областной министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко доложил Виталию Хоценко о получении паспорта готовности к осенне-зимнему периоду всеми 37 муниципальными районами региона вовремя. Такое произошло в области впервые с 2013 года.

Одновременно губернатор поставил чиновникам задачу обеспечить качественное прохождение отопительного сезона.

Оценку готовности в районах проводила комиссия, в составе которой работают представители Ростехнадзора.

«Несмотря на хорошие показатели, гораздо важнее прохождение самого отопительного периода. Перед главами муниципалитетов вместе с ресурсоснабжающими организациями стоит задача обеспечить качественную подачу коммунального ресурса и оперативно реагировать на возможные аварийные ситуации», — отметил Хоценко.

Ранее мы сообщали о предупреждение ГУ МЧС по региону. Ведомство озвучило информацию о погодной угрозе на юге области, где из-за осадков могут остаться без света села и деревни в трех районах.