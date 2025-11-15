МВФ не готов вкладывать деньги в страну, в которой царит коррупция: Международный валютный фонд блокировал выделение Молдове транша в размере 170 миллионов долларов

— В МВФ следят за использованием денег, которые они отправляют, и они не готовы вкладывать деньги в страну в которой царит коррупция, где нет отчетности и нет четкого понимания, куда идут эти деньги, — так председатель парламентской фракции ПКРМ Диана Караман в эфире «De Facto с Людмилой Бельченковой» на GRT, комментируя решение МВФ блокировать выделение транша в размере около $170 млн.
По словам депутата, все заявления властей о том, что МВФ возобновит финансирование, являются «попыткой сделать хорошую мину при плохой игре», на деле же — есть риск невыплат зарплат и пенсий:
— Это очень четкий сигнал к тому, что что-то идет не так, и это замечает уже не только оппозиция и молдавское общество, но и те, кто находятся за пределами Молдовы. Основная часть бюджета, выстроенного ПДС, основана на кредитах. И в случае неполучения этих кредитов и грантов, у нас посыпется весь бюджет. И вопрос неполучения кредита от МВФ может быть чреват для граждан Молдовы — отсутствием зарплат, пенсий и других выплат, покрываемых властью за счет кредитов.
