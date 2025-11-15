Минобразования изменило требования к дистанционному обучению в Беларуси

Уточняется, что под дистанционным образованием понимается обучения и воспитание, которое предусматривает преимущественно самостоятельное освоение образовательных программ, при этом взаимодействие с педагогами осуществляется посредством дистанционных технологий. Также по новым правилам осуществление дистанционного образования может осуществляться в сфера высшего, среднего специального, профессионально-технического, а также дополнительного образования взрослых.