Минобразования изменило требования к дистанционному обучению в Беларуси

В Беларуси изменены требования к дистанционному обучению.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования приняло решение об изменении требований к дистанционному обучению. Речь идет о вступившем в силу 13 ноября 2025 года постановлении Минобразования «О дистанционной форме получения образования».

Уточняется, что под дистанционным образованием понимается обучения и воспитание, которое предусматривает преимущественно самостоятельное освоение образовательных программ, при этом взаимодействие с педагогами осуществляется посредством дистанционных технологий. Также по новым правилам осуществление дистанционного образования может осуществляться в сфера высшего, среднего специального, профессионально-технического, а также дополнительного образования взрослых.