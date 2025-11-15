В хабаровской гимназии прошла первая встреча проекта «Бизнес-лаборатория»

Директор краевого центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова и ее команда провели для старшеклассников интенсив по основам предпринимательства. В ходе живого диалога школьники освоили полный цикл создания бизнеса: от генерации идей и основ бизнес-планирования до финансовой грамотности и правовых аспектов. В интерактивном формате участники предлагали собственные бизнес-идеи и сразу получали обратную связь и рекомендации по их развитию. Особое внимание уделили практическим инструментам — работе в социальных сетях, привлечению первых клиентов и управлению стартовым бюджетом.