В хабаровской гимназии прошла первая встреча проекта «Бизнес-лаборатория»

Первая выездная встреча проекта «Бизнес-лаборатория: Создай свой бизнес» состоялась 10 ноября в гимназии № 8 Хабаровска по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве содействия предпринимательству Хабаровского края.
Директор краевого центра «Мой бизнес» Ксения Прохорова и ее команда провели для старшеклассников интенсив по основам предпринимательства. В ходе живого диалога школьники освоили полный цикл создания бизнеса: от генерации идей и основ бизнес-планирования до финансовой грамотности и правовых аспектов. В интерактивном формате участники предлагали собственные бизнес-идеи и сразу получали обратную связь и рекомендации по их развитию. Особое внимание уделили практическим инструментам — работе в социальных сетях, привлечению первых клиентов и управлению стартовым бюджетом.
«Современные школьники обладают потрясающей энергией и нестандартным мышлением. Наша задача — помочь им направить этот потенциал в практическое русло, дать работающие инструменты для реализации смелых идей. Уверена, что некоторые проекты, озвученные сегодня, имеют все шансы стать успешными стартапами», — отметила Ксения Прохорова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.