Арестован лже-юрист из Стерлитамака: его обвиняют в хищении у клиентов сотен тысяч рублей

Кроме того, в августе этого года он попытался получить еще 65 тысяч рублей с клиентки, обратившейся за помощью в получении компенсации за задержку зарплаты. Подозреваемый подделал ее подпись в акте приема-передачи денег и направил фальшивый документ в суд, хотя женщина никаких средств ему не передавала.