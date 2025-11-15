Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестован лже-юрист из Стерлитамака: его обвиняют в хищении у клиентов сотен тысяч рублей

В Стерлитамаке арестовали обвиняемого в мошенничестве правозащитника.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Стерлитамакский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил почти на два месяца (до 6 января) заключить под стражу для 28-летнего местного жителя, обвиняемого в серии мошенничеств под видом оказания юридических услуг. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, а также Следственный комитет региона.

Как ранее сообщали МВД и СК, мужчина, не имея необходимого образования, представлялся юристом-правозащитником. По версии следствия, с января по апрель этого года он обманным путем похитил у четырех граждан около 380 тысяч рублей, обещая представительство их интересов в судах.

Кроме того, в августе этого года он попытался получить еще 65 тысяч рублей с клиентки, обратившейся за помощью в получении компенсации за задержку зарплаты. Подозреваемый подделал ее подпись в акте приема-передачи денег и направил фальшивый документ в суд, хотя женщина никаких средств ему не передавала.

На молодого человека завели уголовные дела по статьям «Мошенничество и покушение на мошенничество» и «Фальсификация доказательств».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.