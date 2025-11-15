Арестован лже-юрист из Стерлитамака: его обвиняют в хищении у клиентов сотен тысяч рублей

В Башкирии Стерлитамакский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и постановил почти на два месяца (до 6 января) заключить под стражу для 28-летнего местного жителя, обвиняемого в серии мошенничеств под видом оказания юридических услуг. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов республики, а также Следственный комитет региона.
Как ранее сообщали МВД и СК, мужчина, не имея необходимого образования, представлялся юристом-правозащитником. По версии следствия, с января по апрель этого года он обманным путем похитил у четырех граждан около 380 тысяч рублей, обещая представительство их интересов в судах.
Кроме того, в августе этого года он попытался получить еще 65 тысяч рублей с клиентки, обратившейся за помощью в получении компенсации за задержку зарплаты. Подозреваемый подделал ее подпись в акте приема-передачи денег и направил фальшивый документ в суд, хотя женщина никаких средств ему не передавала.
На молодого человека завели уголовные дела по статьям «Мошенничество и покушение на мошенничество» и «Фальсификация доказательств».
