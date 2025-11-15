В Волгоградском планетарии открылась выставка рассекреченных документов

Выставка «“Энергия-Буран” — Полет мечты: рассекреченная история в документах РГАНТД» начала работать 14 ноября в Волгоградском планетарии. Она доступна для посещения по «Пушкинской карте», которая действует по национальному проекту «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения Волгоградской области.
Мероприятие приурочено к годовщине исторического полета космического челнока «Буран», который состоялся в 1988 году. Выставка предоставит посетителям редкую возможность увидеть копии подлинных документов из Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД). Среди них — материалы комплексной ракетно-космической программы 1974 года, где содержатся первые проекты будущего «Бурана». Посетители могут увидеть фотографии и чертежи и познакомиться с биографиями главных создателей легендарной космической системы.
Сразу после открытия выставки для гостей состоялся показ комбинированной программы «Буран». Это масштабное аудиовизуальное путешествие, которое посвящено развитию отечественной космонавтики и истории освоения космоса. Особое внимание в ней уделяется научно-техническому прогрессу ХХ века: запуску первого искусственного спутника и полету человека в космос. В этом контексте подробно и зрелищно рассказывается история создания уникальной многоразовой транспортной системы «Энергия-Буран». Посетители могут узнать о трудностях, с которыми столкнулись разработчики, и об успешной посадке челнока в полностью автоматическом режиме.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.