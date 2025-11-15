В Волгоградском планетарии открылась выставка рассекреченных документов

Сразу после открытия выставки для гостей состоялся показ комбинированной программы «Буран». Это масштабное аудиовизуальное путешествие, которое посвящено развитию отечественной космонавтики и истории освоения космоса. Особое внимание в ней уделяется научно-техническому прогрессу ХХ века: запуску первого искусственного спутника и полету человека в космос. В этом контексте подробно и зрелищно рассказывается история создания уникальной многоразовой транспортной системы «Энергия-Буран». Посетители могут узнать о трудностях, с которыми столкнулись разработчики, и об успешной посадке челнока в полностью автоматическом режиме.