Глеб Никитин обсудил развитие театра с Владимиром Машковым

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил развитие театра с актером, председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
В этом году Нижегородское отделение Союза театральных деятелей России отмечает 90-летие, а в следующем году свой юбилей — 150-летие — отпразднует Всероссийское театральное общество.
В связи с этими событиями Глеб Никитин встретился с Владимиром Машковым — они обсудили творческие проекты, посвященные юбилею Союза.
«У Нижегородской области богатые театральные традиции. Наше отделение Союза театральных деятелей РФ объединяет более 400 служителей искусства из 13 театров. К нам приезжают коллективы из разных регионов России на фестивали “Поют актеры драматических театров” и “Веселая коза”, которые стали знаковыми для событийной программы Нижнего. Зрители их любят и ждут», — подчеркнул губернатор.
