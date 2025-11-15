Ричмонд
Глеб Никитин обсудил развитие театра с Владимиром Машковым

В этом году Нижегородское отделение Союза театральных деятелей России отмечает 90-летие.

Источник: Глеб Никитин — Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил развитие театра с актером, председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

В этом году Нижегородское отделение Союза театральных деятелей России отмечает 90-летие, а в следующем году свой юбилей — 150-летие — отпразднует Всероссийское театральное общество.

В связи с этими событиями Глеб Никитин встретился с Владимиром Машковым — они обсудили творческие проекты, посвященные юбилею Союза.

«У Нижегородской области богатые театральные традиции. Наше отделение Союза театральных деятелей РФ объединяет более 400 служителей искусства из 13 театров. К нам приезжают коллективы из разных регионов России на фестивали “Поют актеры драматических театров” и “Веселая коза”, которые стали знаковыми для событийной программы Нижнего. Зрители их любят и ждут», — подчеркнул губернатор.

