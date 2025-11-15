Глеб Никитин обсудил развитие театра с Владимиром Машковым

«У Нижегородской области богатые театральные традиции. Наше отделение Союза театральных деятелей РФ объединяет более 400 служителей искусства из 13 театров. К нам приезжают коллективы из разных регионов России на фестивали “Поют актеры драматических театров” и “Веселая коза”, которые стали знаковыми для событийной программы Нижнего. Зрители их любят и ждут», — подчеркнул губернатор.