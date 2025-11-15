Решился вопрос школьницы из Башкирии после прямой линии с Радием Хабировым

Вопрос, а точнее пожелание школьницы из города Октябрьский Амины Шангареевой, прозвучало почти в конце более чем четырехчасовой прямой линии с главой Башкирии. Четвероклассница ко Дню Республики нарисовала портрет Радий Хабирова на фоне памятника Салавату Юлаев, лесов и красивой башкирской природы и мечтала лично вручить свой презент руководителю региона. Вопрос решился, практически, моментально.