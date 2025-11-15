Решился вопрос школьницы из Башкирии после прямой линии с Радием Хабировым

Вопрос, а точнее пожелание школьницы из города Октябрьский Амины Шангареевой, прозвучало почти в конце более чем четырехчасовой прямой линии с главой Башкирии. Четвероклассница ко Дню Республики нарисовала портрет Радий Хабирова на фоне памятника Салавату Юлаев, лесов и красивой башкирской природы и мечтала лично вручить свой презент руководителю региона. Вопрос решился, практически, моментально.
«На фоне серьезной беседы, в самом финале интервью, прозвучало трогательное послание Амины. Мы были и удивлены таким вниманием, и очень обрадованы», — рассказала «Октябрьскому Нефтянику» мама девочки Гузель.
Теперь Амина ждет приглашения в Уфу, как и обещал глава Башкирии. Кстати, девочка мечтает стать дизайнером, обучаясь изобразительному искусству в детской художественной школе. Ее обучает художник‑иллюстратор Гульнара Фаляхова. Классный руководитель девочки Галина Стебнева рассказала, что Амина отличница, успешная олимпиадница.
Также Радий Хабиров отметил, что устроит экскурсию в свой кабинет для всех желающих студентов и школьников. Таких вопросов-пожеланий на прямой линии с руководителем республики было много.
