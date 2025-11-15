Схему движения меняют на трассе «Волгоград — Средняя Ахтуба»

Схема движения изменится на трассе «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба» на развязке у 3-го Пускового комплекса. Здесь будут разделены транспортные потоки, сообщают в облкомдортрансе.
Подготовительные работы начнутся с 1 декабря и будут продолжаться в течение недели. Для водителей установят информационные щиты и дорожные знаки, нанесут разметку.
«Новую схему движения организуют в связи с участившимися ДТП на развязке у поселка Третий Решающий при повороте на Лебяжью Поляну», — поясняют в комитете, ссылаясь на данные Госавтоинспекции Среднеахтубинского района.
После анализа полученной информации решено изменить направление главной дороги по направлению от Волжского к Волгограду и организовать одностороннее движения в сторону города-спутника.
По мнению специалистов, это перераспределит транспортные потоки, не позволит водителям выбрать неверный маршрут и снизит риск возникновения аварий.