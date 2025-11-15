Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Схему движения меняют на трассе «Волгоград — Средняя Ахтуба»

Новую схему движения организуют в связи с участившимися ДТП на развязке у поселка Третий Решающий при повороте на Лебяжью Поляну.

Источник: РИА "Новости"

Схема движения изменится на трассе «Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба» на развязке у 3-го Пускового комплекса. Здесь будут разделены транспортные потоки, сообщают в облкомдортрансе.

Подготовительные работы начнутся с 1 декабря и будут продолжаться в течение недели. Для водителей установят информационные щиты и дорожные знаки, нанесут разметку.

«Новую схему движения организуют в связи с участившимися ДТП на развязке у поселка Третий Решающий при повороте на Лебяжью Поляну», — поясняют в комитете, ссылаясь на данные Госавтоинспекции Среднеахтубинского района.

После анализа полученной информации решено изменить направление главной дороги по направлению от Волжского к Волгограду и организовать одностороннее движения в сторону города-спутника.

По мнению специалистов, это перераспределит транспортные потоки, не позволит водителям выбрать неверный маршрут и снизит риск возникновения аварий.