В Шварцевском Тульской области школьники создали цифровой зоопарк

Работа над сайтом шла поэтапно. Сначала ребята придумали концепцию и разбили страницу на логические блоки. Затем подобрали и добавили картинки с животными. После этого написали тексты и оформили их с помощью HTML‑тегов. В завершении продумали навигацию, чтобы пользователям было удобно перемещаться по странице.