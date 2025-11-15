В Шварцевском Тульской области школьники создали цифровой зоопарк

Цифровой зоопарк разработали школьники в поселке Шварцевском Тульской области на кружке по веб-дизайну. Он открылся в центре образования по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в комитете по образованию администрации Киреевского района.
Работа над сайтом шла поэтапно. Сначала ребята придумали концепцию и разбили страницу на логические блоки. Затем подобрали и добавили картинки с животными. После этого написали тексты и оформили их с помощью HTML‑тегов. В завершении продумали навигацию, чтобы пользователям было удобно перемещаться по странице.
В итоге каждый участник создал уникальную страницу со своим дизайном и стилистикой. Из всех работ сложился общий цифровой ресурс — виртуальный «зоопарк», который теперь доступен для просмотра. Ребята освоили базовые инструменты HTML‑верстки и проявили творческий потенциал. Кроме того, занятия помогли развить логическое мышление, навык поиска и структурирования информации, основы проектного менеджмента, креативный подход и эстетическое восприятие.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.