Вступительная кампания снова началась в ряд вузов Беларуси в ноябре 2025

С 15 ноября по 5 декабря будет осуществляться прием документов в Сельхозакадемию в Горках, академию ветеринарной медицины в Витебске, Аграрный университет в Гродно, а также в Белорусский государственный аграрный технический университет, который находится в Минске. Речь идет о заочной форму образования.