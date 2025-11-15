Вступительная кампания снова началась в ряд вузов Беларуси в ноябре 2025

В ряде вузов Беларуси в ноябре 2025 года снова стартовала вступительная кампания. Как сообщили в Минсельхозпроде Беларуси, речь идет именно о вступительной кампании в сельскохозяйственные вузы республики.
С 15 ноября по 5 декабря будет осуществляться прием документов в Сельхозакадемию в Горках, академию ветеринарной медицины в Витебске, Аграрный университет в Гродно, а также в Белорусский государственный аграрный технический университет, который находится в Минске. Речь идет о заочной форму образования.
Вступительные экзамены пройдут с 6 по 15 декабря, срок зачисления в названные аграрные вузы — по 20 декабря.
