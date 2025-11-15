Ричмонд
В Уфе нарушают права 8-летней девочки-инвалида: Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль

Бастрыкин поручил доложить о нарушении прав 8-летней девочки-инвалида в Уфе.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Уфе на Дуванском бульваре. Об этом сообщил информационный центра ведомства.

Основанием для вмешательства главы СКР стало обращение, поступившее в его приемную через социальную сеть «ВКонтакте». Заявительница проживает на десятом этаже жилого дома вместе с восьмилетней дочерью-инвалидом. В обращении уфимка утверждает, что лифт в здании уже несколько лет работает с перебоями, регулярно ломается и отключается. Из-за этого маломобильные жители, включая ребенка-инвалида, лишены возможности посещать социальные учреждения.

По словам жительницы Уфы, многочисленные обращения жильцов в компетентные службы результатов не принесли, а мер по устранению нарушений до сих пор не приняли.

Организована процессуальная проверка. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ее промежуточных результатах.

