В Уфе нарушают права 8-летней девочки-инвалида: Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль

Основанием для вмешательства главы СКР стало обращение, поступившее в его приемную через социальную сеть «ВКонтакте». Заявительница проживает на десятом этаже жилого дома вместе с восьмилетней дочерью-инвалидом. В обращении уфимка утверждает, что лифт в здании уже несколько лет работает с перебоями, регулярно ломается и отключается. Из-за этого маломобильные жители, включая ребенка-инвалида, лишены возможности посещать социальные учреждения.