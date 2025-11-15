В Подмосковье проведут информационные поездки для блогеров и турагентств

Серия информационных туров для турагентств и блогеров состоится в Московской области в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Всего запланировано 14 таких ознакомительных поездок, целевой аудиторией которых являются профессионалы туриндустрии, а также популярные блогеры, пишущие на темы культуры и путешествий. Маршруты инфотуров проложены по ключевым и новым туристическим точкам притяжения в 12 городских округах Подмосковья, включая такие направления, как Звенигород — Руза, Коломна — Зарайск и Сергиев Посад.
В ознакомительных турах по региону уже поучаствовали более 70 представителей турбизнеса и блогосферы. Для них было организовано шесть групповых поездок, предназначенных для работников турагентств и туроператоров, и три индивидуальных тура по отдельным городам. Индивидуальные инфотуры рассчитаны на блогеров, имеющих аудиторию в социальных сетях численностью не менее 20 тыс. подписчиков.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.