В Подмосковье проведут информационные поездки для блогеров и турагентств

В ознакомительных турах по региону уже поучаствовали более 70 представителей турбизнеса и блогосферы. Для них было организовано шесть групповых поездок, предназначенных для работников турагентств и туроператоров, и три индивидуальных тура по отдельным городам. Индивидуальные инфотуры рассчитаны на блогеров, имеющих аудиторию в социальных сетях численностью не менее 20 тыс. подписчиков.