В Тайшетском районе разыскивают пропавшую без вести 72-летнюю Ольгу Бедареву

В Тайшетском районе полицейские разыскивают пропавшую без вести 72-летнюю Ольгу Бедареву. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
— В полицию обратился житель города Бирюсинска. Он рассказал, что женщина 14 ноября ушла на почту и до настоящего времени не вернулась, — говорится в сообщении.
Пропавшая может быть дезориентирована в пространстве.
Приметы: рост около 152 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Была одета в черный пуховик и сапоги, темно-серые брюки, темно-синюю шапку..