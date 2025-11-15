Инновации для лидерства и безопасности: проходит форум «Цифровые решения»

Развитие отечественной ИТ-индустрии, возможности искусственного интеллекта, использования больших данных и решения в области кибербезопасности, наиболее эффективные для цифровизации всех отраслей экономики, обсуждают представители государственных структур и ведущих российских IT-компаний. Они собрались на форуме «Цифровые решения», который проходит в национальном центре «Россия» в Москве с 12 по 15 ноября. На открывающем пленарном заседании выступил председатель правительства России Михаил Мишустин — он подвел итоги работы за предыдущие годы и обозначил главные направления сотрудничества государства и предпринимателей.
Сила кооперации.
В начале своего выступления Михаил Мишустин отметил значение форума, который «дает отличную возможность обсудить будущее цифровой трансформации нашей экономики, создания и внедрения инноваций, и вместе определить стратегию дальнейшего развития для достижения технологического лидерства страны». Председатель правительства подчеркнул, что «отечественная информационно-технологическая индустрия занимает лидирующие позиции по темпам роста ключевых показателей за пять лет среди всех крупных отраслей. За это время вклад индустрии удвоился и составил 2,4%».
Также Мишустин привел данные по разработкам отечественного программного обеспечения, назвав их рекордными — за первое полугодие 2025-го выросли на треть. Объем капитализации высокотехнологичных компаний за этот же период увеличился на 14,5%.
«Самое главное — стало выпускаться больше востребованных и конкурентоспособных продуктов, что подтверждает в том числе и масштабная выставка, которая сегодня проходит и с которой мы все познакомились», — подчеркнул премьер-министр.
Он также отметил, что российские компании формируют базу для долгосрочного технологического лидерства — активно вкладываются в расширение бизнеса, модернизацию и, что еще очень важно, в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в создание инфраструктуры для развития и применения искусственного интеллекта и облачных решений. Михаил Мишустин призвал сохранять набранные темпы, которые стали возможны благодаря слаженным усилиям бизнеса, разработчиков, заказчиков и инноваторов.
Важной темой выступления премьер-министра стала значимая поддержка отрасли со стороны государства. Беспрецедентный рост ИТ-индустрии был бы невозможен без значимых мер поддержки от государства, введенных по поручению Президента России. Эти меры распространяются не только на разработчиков ПО, но и на цифровые предприятия реального сектора, которые создают востребованные продукты — платформы электронной коммерции, онлайн-кинотеатры, облачные сервисы, решения в сфере кибербезопасности и много другое. В прошлом году вклад аккредитованных компаний в ВВП страны составил 6%.
Михаил Мишустин поделился планами дальнейшей поддержки технологического сектора. Планируется, что со следующего года для бизнеса заработают льготные тарифы цифровых взносов на уровне 15%, что в 2 раза ниже, чем для других отраслей, налог на прибыль не превысит 5%. Сохранится льгота, освобождающая предпринимателей от налога на добавленную стоимость при продаже отечественных программных продуктов, а для покупателей российского ПО из реестра останется возможность зачесть эти расходы по двойному коэффициенту, сократив базу налога на прибыль.
«Для будущих успехов отрасли необходимо усилить кооперацию бизнеса и государства», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Цифровой комфорт.
Премьер выделил пять самых перспективных направлений технологической отрасли. Это платформенная экономика, которая, по данным НИУ ВШЭ, обеспечивает уже около 5% ВВП России — открывает новые возможности для граждан и бизнеса, развивает удобные сервисы, которые экономят время и силы. Без них уже сложно представить повседневную жизнь.
В качестве примера таких незаменимых сервисов Михаил Мишустин привел банковские приложения, сервисы аренды, интернет-справочники, а также онлайн-площадки, благодаря которым предприниматели могут быстрее наладить взаимодействие с потребителем и вывести свою продукцию на рынок. Он отметил, что в России это позволяют сделать свыше десятка платформ, и все они конкурентоспособны.
Премьер также уделил внимание росту электронной коммерции: «Объемы электронной торговли только за первое полугодие превысили 5 трлн рублей. Крупные универсальные интернет-площадки вносят существенный вклад в рост этого рынка».
Во время своего выступления Михаил Мишустин анонсировал новый федеральный закон, который заработает в октябре 2026 года. По поручению Президента правительство совершенствует нормативную базу, чтобы защитить интересы пользователей и предпринимателей, которые реализуют свои товары и услуги на интернет-площадках. Новый закон готовится с учетом обратной связи с бизнесом.
Платформа для роста.
Следующее направление, которое выделил премьер, — дальнейший курс на замещение иностранного ПО.
Михаил Мишустин подчеркнул: «Уход зарубежных организаций с нашего рынка открыл, в том числе для технологической отрасли, новые возможности, которым ее представители успешно воспользовались. Очень многие предприятия нарастили зрелость своих продуктов, закрыли появившиеся ниши своими решениями. Активно внедряется базовое общесистемное российское программное обеспечение, операционные системы, офисные программы, платформы виртуализации. За последние три года уровень продаж такого софта вырос в два раза».
Премьер также отметил активный переход российских промышленных компаний на отечественный софт: «Продукты вышли на уровень, который соответствует требованиям самых больших корпораций. Выпускаются специализированные продукты для отраслей».
Как пример Михаил Мишустин привел отечественные программы автоматизированного проектирования и управления, которые успешно применяют в машиностроительной отрасли, а также математическую модель для управления процесса металлопроката, созданную совсем недавно.
Он также рассказал о сотрудничестве более 50 крупных промышленных корпораций, вместе развивающих открытую автоматизированную систему управления технологическими процессами. Такая платформа нужна, чтобы наладить бесперебойное функционирование предприятий, добиться совместимости оборудования разных производителей. Основной элемент для дальнейшей автоматизации — контроллер с открытым кодом — уже готов.
«Правительство поддерживает спрос на отечественные решения, которые получают преференции при закупках органами государственной власти, особенно программы, необходимые для цифровой трансформации критической информационной инфраструктуры», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Поддержка самым важным.
Критическая информационная структура — система, необходимая для безопасности и жизнедеятельности страны и населения. Это сети связи и информационные системы госорганов, а также энергетических, финансовых, транспортных, медицинских компаний.
Глава кабмина напомнил: «Президент подчеркивал — наша стратегическая задача — кратно увеличить использование на основных направлениях национального ПО». Он отметил: чтобы ускорить внедрение таких решений в промышленность, сформированы индустриальные центры компетенции. Многие корпоративные программные продукты созданы в результате этих усилий. Это, например, система поиска багажа, оперативного управления перевозками РЖД, авиационно-сервисная платформа.
По всей стране в 78 регионах установлено более 1200 отечественных базовых станций 4G. Скоро произведут еще 3 тысячи таких станций, рассказал премьер.
Он также напомнил о грантовой поддержке значимых проектов индустриальных центров компетенций — полученными средствами победители конкурса могут покрыть до половины расходов на создание новых решений. В этом году условия конкурса изменились. Например, будут учитывать потенциал тиражирования продукта, возможность его использования на объектах критической информационной инфраструктуры, размер предполагаемой выручки от продажи. Разработчики таких проектов также получат статус системно значимых.
Михаил Мишустин отметил, что крупным промышленным компаниям по-прежнему будут возмещать до половины стоимости этих решений, чтобы поддержать внедрение новых отечественных программ, созданных благодаря ИЦК.
Третье приоритетное направление для совместных усилий государства и бизнеса, которое выделил премьер-министр, — увеличение вычислительных мощностей и укрепление российской радиоэлектронной промышленности. Он подчеркнул, что предусмотрен существенный ресурс, чтобы нарастить производство в этом секторе.
Премьер отметил, что за прошлые три года в электронику вложили свыше 300 млрд рублей. Утверждена концепция развития испытательных полигонов и распределенной лаборатории для опытной эксплуатации серийного оборудования, создаются продуктовые линейки цифровой и цифро-аналоговой микроэлектроники, СВЧ-электроники и других отечественных высокотехнологичных продуктов.
Он также подчеркнул успехи российских компаний: «Уже освоили технологии производства средств криптографии и защиты информации промышленных контроллеров оперативной памяти, решений для оборота и хранения электронных документов и многое другое. Объем реализации российской радиоэлектронной продукции в прошлом году был на 6% выше запланированного. А доля ее на внутреннем рынке составила уже более 60%».
Цифра в экономике и жизни.
Решения в области искусственного интеллекта — четвертое направление для усиления кооперации государства и бизнеса, которое выделил Мишустин. Он подчеркнул, что правительство поддерживает центры на базе вузов грантами. Их получают уже 13 исследовательских центров, большинство из которых разрабатывают ИИ, способный к самообучению, остальные заняты прикладными решениями для разных отраслей.
Михаил Мишустин напомнил слова главы государства Владимира Путина, что Россия должна стать мировым лидером не только по уровню создания, но и по масштабу применения цифровых технологий во всех без исключения сферах нашей жизни.
О том, что это уже происходит, свидетельствуют персональные ассистенты, общающиеся с клиентами в большинстве банковских цифровых экосистем, свыше 2 млн консультаций, которые дает ежедневно робот Макс на портале госуслуг, 15 млн пользователей умных колонок по всей стране.
Михаил Мишустин отметил быстрое развитие облачных технологий в России за последние три года и рост спроса на такие продукты: «Число коммерческих центров обработки данных выросло более чем в полтора раза, а число предприятий, использующих публичные облака для создания своих приложений, удвоилось. И многие из них не уступают по качеству иностранным».
Глава кабмина подчеркнул: «Опираться на отечественные продукты — в этом залог сохранности данных и суверенных решений для своей страны».
Михаил Мишустин также сообщил, что Минцифры разработает критерии, которым должна соответствовать облачная инфраструктура для размещения корпоративных систем, относящихся к объектам критической информационной инфраструктуры.
Укрепление информационной безопасности — пятое направление, которое входит в число приоритетных. Ключевая задача — противодействовать цифровым угрозам, снизить уязвимость предприятий, переходить на российские софт и железо.
«Для стабильной работы организаций, всех секторов экономики требуется и качественная связь. И одним из приоритетов правительства является формирование современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Он добавил, что это важно и для развития других отраслей, в том числе беспилотных технологий. Премьер-министр рассказал, что на трассах и полигонах используется уже 90 наших беспилотных грузовиков, пробег которых в этом году превысил 8,5 млн километров. Один из последних впечатляющих примеров применения беспилотных технологий — легковой беспилотный автомобиль: он проехал 400 км от Тулы в Москву и обратно без вмешательства водителя-испытателя.
«Формирование полноценного рынка наземных перевозок таким транспортом будет продолжено», — отметил премьер.
В своем выступлении Михаил Мишустин уделил внимание и подготовке кадров. Он рассказал, что за последние пять лет число выпускников по профилю «информационные технологии» выросло уже на 27%. Каждый десятый выпускник вуза в стране получает образование в этой сфере. В прошлом году на бюджетные места по ИТ-профилю приняли 130 тысяч человек.
Айтишники нового поколения.
Премьер подчеркнул, что в этом году расширилась кооперация ведущих отечественных компаний с вузами: «Запущены десятки совместных инициатив в программной инженерии, микроэлектроники, телекоммуникации, космической связи, системах искусственного интеллекта. С 1 сентября совместно с университетами и космическими корпорациями появилась новая линейка программ обучения высококвалифицированных айтишников. К 2030-му планируется выпускать не менее 3,5 тысячи разработчиков и свыше 10 тысяч специалистов в области искусственного интеллекта».
Михаил Мишустин отметил: «В российской высокотехнологической индустрии заняты 1 млн 100 тысяч сотрудников. В этом году в нее пришло более 100 тысяч человек, но потребности еще выше. Важно, чтобы бизнес активно участвовал в подготовке своих будущих команд».
Итог пленарной сессии подвел руководитель аппарата правительства, курирующий цифровое направление, Дмитрий Григоренко: «Сегодня ИТ-отрасль является одной из самых быстрорастущих и вносит заметный вклад в экономику России. А цифровизация стала сквозной задачей развития ключевых сфер — от промышленности до медицины, образования и оказания госуслуг. Мы хотим, чтобы у айтишников был свой глобальный форум, где на одной площадке можно объединить все ключевые направления цифровой трансформации, вынести актуальные вопросы на общегосударственный уровень, а также продемонстрировать достижения как ИТ-сообществу, так и гражданам нашей страны».
На площадке форума проходит также выставка лучших ИТ-решений. Михаил Мишустин осмотрел стенды «Госуслуг», Яндекса, ИТМО, пообщался с представителями этих компаний и организаций.