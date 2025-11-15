Минские студенты хотели избежать распределения, а теперь им грозит суд

В прокуратуре Центрального районе Минска сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении выпускников столичного вуза. Как установило следствие, в 2022 году два фигуранта «при пособничестве иных лиц предоставили сотрудникам одного из высших учебных заведений Минска заведомо подложные документы о своем трудоустройстве по распределению по специальности».