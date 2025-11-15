Ричмонд
Минские студенты хотели избежать распределения, а теперь им грозит суд

Двум минским студентам, которые хотели избежать распределения, грозит суд.

Источник: Комсомольская правда

В прокуратуре Центрального районе Минска сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении выпускников столичного вуза. Как установило следствие, в 2022 году два фигуранта «при пособничестве иных лиц предоставили сотрудникам одного из высших учебных заведений Минска заведомо подложные документы о своем трудоустройстве по распределению по специальности».

Таким образом они хотели избежать возмещения в бюджет Беларуси средств, которые были затрачены на их подготовку.

Как добавили правоохранители, фигуранты причинили ущерб республиканскому бюджету на 4,4 и 5 тысяч белорусских рублей соответственно.

Ранее мы писали о том, в каких вузах Беларуси в ноябре уже началась вступительная кампания (здесь обо всем этом в деталях).