Минские студенты хотели избежать распределения, а теперь им грозит суд

В прокуратуре Центрального районе Минска сообщили о возбуждении уголовных дел в отношении выпускников столичного вуза. Как установило следствие, в 2022 году два фигуранта «при пособничестве иных лиц предоставили сотрудникам одного из высших учебных заведений Минска заведомо подложные документы о своем трудоустройстве по распределению по специальности».
Таким образом они хотели избежать возмещения в бюджет Беларуси средств, которые были затрачены на их подготовку.
Как добавили правоохранители, фигуранты причинили ущерб республиканскому бюджету на 4,4 и 5 тысяч белорусских рублей соответственно.
