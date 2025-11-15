Более половины опрошенных ростовчан проголосовали за четырехдневную рабочую неделю

Интерес к четырехдневке тает по мере роста доходов: 57% тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, хотели бы трудиться по сокращенному графику. Люди, получающие больше 150 тысяч рублей, в большинстве своем высказались за пятидневку.