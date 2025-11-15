Более половины опрошенных ростовчан проголосовали за четырехдневную рабочую неделю

В Ростове аналитики изучили настроения жителей по вопросам, касающимся рынка труда. В частности, специалисты провели опрос по поводу отношения людей к переходу на четырехдневную рабочую неделю. Исследование охватило представителей компаний и экономически активных граждан.
Как рассказали сотрудники сервиса SuperJob, четырехдневный график одобрили 52% опрошенных, в то время как 24% выступили резко против, а остальные затруднились с ответом.
Особенно заметен гендерный разрыв: женщины демонстрируют более высокий энтузиазм, поддерживая идею о короткой рабочей неделе на 55%, тогда как среди мужчин этот показатель чуть ниже — 49%.
Возраст тоже играет роль — среди молодежи до 35 лет идея нашла отклик у 60% респондентов. У людей от 35 до 45 лет поддержка составила 53%.
Интерес к четырехдневке тает по мере роста доходов: 57% тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, хотели бы трудиться по сокращенному графику. Люди, получающие больше 150 тысяч рублей, в большинстве своем высказались за пятидневку.
