В Псковской области обновили участок дороги Быстроникольское — Черская

Протяженность объекта — более 18 км.

Участок трассы Быстроникольское — Черская протяженностью 18,6 км отремонтировали в Псковской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Специалисты заменили изношенные водопропускные трубы, укрепили обочины, ликвидировали размывы путем подсыпки и уложили новое покрытие, обеспечивающее долговечность и устойчивость дороги к нагрузкам. Особое внимание уделили безопасности движения. На маршруте были приведены в порядок четыре автобусные остановки — в деревнях Вешелово, Липеты, Усадище и Пузакова Гора. Кроме того, специалисты освободили полосу отвода от кустарника, прочистили кюветы, а также установили современные дорожные знаки и сигнальные столбики.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.