В Псковской области обновили участок дороги Быстроникольское — Черская

Специалисты заменили изношенные водопропускные трубы, укрепили обочины, ликвидировали размывы путем подсыпки и уложили новое покрытие, обеспечивающее долговечность и устойчивость дороги к нагрузкам. Особое внимание уделили безопасности движения. На маршруте были приведены в порядок четыре автобусные остановки — в деревнях Вешелово, Липеты, Усадище и Пузакова Гора. Кроме того, специалисты освободили полосу отвода от кустарника, прочистили кюветы, а также установили современные дорожные знаки и сигнальные столбики.