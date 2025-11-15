Более тысячи белорусов могут вскоре переехать в этот районный центр

Уже в обозримом будущем около тысячи белорусов смогут переехать в Островец. Как мы писали ранее, в Беларуси принято решение о строительстве в этом городе третьего блока АЭС.
— Жизнь показала, что сама реализация проекта и работа, совместная работа всех над тем, как станция эксплуатируется, позволяет сегодня нам двигаться дальше, — сказал в эфире телеканала СТВ гендиректор БелАЭС Сергей Бобович.
Он добавил, что строительство нового энергоблока повлечет за собой расширение потребностей в квалифицированных кадрах. По словам Бобовича, уже в скором будущем в Островец могут переехать более 1000 специалистов разного профиля.
