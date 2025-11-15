Освоение Петербурга

20 лет назад, в ноябре 2005-го, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с тогда еще губернатором города Валентиной Матвиенко (ныне председатель Совета Федерации РФ) презентовал ряд мегапроектов. Глава холдинга пообещал Северной столице, можно сказать, золотые горы: стадион, башню, а главное — налоги. СМИ окрестили эти идеи «подарками под новогоднюю елку». С задержкой и с некоторыми нюансами, но обещания были выполнены: стадион и башню построили (а теперь намереваются построить еще две). А в 2021 году «Газпром» перерегистрировался в Петербурге. Как компания осваивалась тут, вспоминает «Ъ Северо-Запад».
В 2005 году, 15 ноября, петербуржец и выходец из городского правительства Алексей Миллер презентовал в Мраморном дворце Смольному, депутатам, архитектурной общественности и журналистам два строительных мегапроекта: спортивную арену для футбольной команды «Зенит» и свой офис высотой не менее 300 м.
Обещание первое.
Новую спортивную арену запланировали построить на Крестовском острове на месте стадиона им. Кирова, которому к тому моменту исполнилось 55 лет и который, как уверяли в Смольном, «не подлежал реконструкции». Однако, учитывая статус стадиона — памятник истории и культуры федерального значения, — чиновники заявляли, что новая арена все-таки сохранит черты советского прошлого: объемно-пространственную и осевую композицию стадиона, его параметры и силуэт. В феврале 2006-го объект исключили из перечня памятников, а затем полностью снесли.
Планы по строительству нового стадиона были амбициозными. Возвести арену планировали за три года: уже в 2009 году на новом поле должны были сыграть матчи европейской Лиги чемпионов. Инвестиции в проект тогда оценивали в $150 млн.
Но из года в год срок сдачи откладывался, генподрядчики менялись, как и губернаторы города, и профильные вице-губернаторы. Стоимость стадиона только росла. А стройка обрастала уголовными делами.
Уже в 2013 году инвестиции достигли 34,9 млрд рублей: в пять раз больше, чем было прописано в первом госконтракте (6,7 млрд). Выделенные на строительство деньги иногда просто исчезали: в том же 2013-м Контрольно-счетная палата Петербурга не нашла документальных подтверждений выполнения строительных работ на сумму 4 млрд рублей.
Первая официальная игра на стадионе состоялась только в 2017 году, спустя 13 лет после первых заявлений о строительстве. После окончательных подсчетов стоимость «Зенит-арены» (одно из первых наименований объекта.— «Ъ Северо-Запад») составила около 45 млрд рублей — в шесть с половиной раз больше первоначальной цены. Все это время возведение финансировалось из городского бюджета, хотя еще в 2004-м предполагалось, что новый стадион оплатит сам «Газпром». Через год Валентина Матвиенко заявила, что работы будут вестись за счет налоговых поступлений в региональный бюджет от дочерних компаний «Газпрома», которые холдинг переведет в Петербург.
В 2012-м Алексей Миллер заявлял, что проблемы финансирования нет, а Петербург получил налогов от «Газпром нефти» «на десяток самых современных стадионов». Однако, учитывая, что в 2011 году Валентина Матвиенко просила у правительства РФ выделить на проект более 9 млрд рублей из федерального бюджета (и получила отказ), можно предположить, что газпромовских денег все-таки не хватило. Впрочем, в 2013-м «Газпром» и вовсе открестился от процесса: официальный представитель компании заявил «Ъ», что она «к процессу строительства не имела и не имеет никакого отношения».
В мае 2018-го стадион, который тогда еще назывался «Санкт-Петербург», перешел на 49 лет в управление футбольного клуба «Зенит», генеральным спонсором которого числится «Газпром». И в том же 2018-м получил новое имя — «Газпром Арена».
Обещание второе.
Тогда же, в 2005-м, Алексей Миллер обнародовал идею еще одного мегапроекта: строительства собственного офиса высотой не менее 300 метров. Как и в случае со стадионом, предполагалось, что финансирование обеспечат налоговые поступления от «Газпром нефти» в городскую казну. Инвестиции тогда оценивались в $3 млрд, из которых $2 млрд должны были идти из бюджета на протяжении 10 лет. Но в декабре 2008-го Смольный отказался от софинансирования проекта: «Газпром» взял 100% расходов (около 60 млрд рублей) на себя.
Поначалу небоскреб решили разместить напротив Смольного монастыря выше по течению Невы — у Охтинского моста. Выбор места и высота нового здания стали причиной архитектурного скандала.
Еще в 2006 году петербургские архитекторы в письме к Валентине Матвиенко указывали, что небоскреб нависнет над городом и разрушит его облик, и просили ее не дать идее воплотиться в реальность.
Профессиональное сообщество отмечало: башню хотят возвести на территории крепости Ниеншанц, где строительство запрещено федеральным законодательством, и в зоне, где предельная высота зданий в соответствии с градостроительным регламентом Петербурга ограничена отметкой 48 м.
Протест все-таки дал результат. К строительству приступили в 2012 году, но на новом месте — на побережье Финского залива в районе Лахта. Впрочем, на Охтинский мыс газовая компания все так же имеет виды: на этой территории «Газпром нефть» планирует возвести общественно-деловой центр «Хрустальный корабль».
Разрешение на ввод в эксплуатацию «Лахта-центра» компания получила в конце 2018 года, но работы внутри еще продолжались. Первые сотрудники «Газпрома» заехали в новый офис только в 2023-м.
За 13 лет башня подросла с 300 до 462 м. И амбиции «Газпрома» за это время тоже подросли. К 2031 году компания намеревается построить на берегу Финского залива еще два небоскреба: «Лахта-2» и «Лахта-3» высотой 703 и 555 м.
Часть жителей, как и 20 лет назад, вновь собирает подписи против строительства небоскребов. Только если в середине 2000-х протест частично сработал, то сейчас, кажется, отказываться от планов ни «Газпром», ни город не намерены.
Обещание третье.
Главным же обещанием 2005 года стало заявление о переводе нефтяной компании «Сибнефть» из Омска в Петербург. «Я понимаю, что Омску приятно было бы работать в такой же форме, как и раньше. Но нельзя забывать, что наш пятимиллионный город не имеет ни одного крупного налогоплательщика», — заявляла тогда Валентина Матвиенко.
Алексей Миллер, в свою очередь, заявлял, что город интересен компании «с точки зрения нефтеналивных терминалов, Балтийской трубопроводной системы, а также рынка».
Это обещание было выполнено быстрее других: уже в 2006-м «Сибнефть» переименовали в «Газпром нефть» и зарегистрировали в Петербурге. Компания стала крупнейшим налогоплательщиком Северной столицы.
Переезд «Газпрома».
Процесс переезда газовой монополии начался еще в 2004-м, когда в городе зарегистрировалась дочерняя компания «Газпромрегионгаз». В декабре 2005-го в Петербурге прописалась на тот момент нефтехимическая «дочка» «Газпрома» СИБУР (с 2010 года «Газпром» не владеет акциями «Сибура».— «Ъ Северо-Запад»), переехавшая из Салехарда и сменившая название на «СИБУР Холдинг».
Уже к 2011-м в городе были зарегистрированы «Газпромэкспорт», петербургский филиал Газпромбанка, «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», «Газпром распределение». В 2014-м в Северную столицу перебралось ООО «Газпром СПГ Санкт-Петербург». Компании переезжали как де-юре, так и де-факто, арендуя для сотрудников офисные помещения по всему городу.
Официальный переезд завершился четыре года назад: в августе 2021-го «Газпром» сменил «место жительства», зарегистрировавшись в Петербурге. В прошлом году, одним из последних, в город фактически перебрался «Газпром-медиа холдинг».