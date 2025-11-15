Освоение Петербурга

Первая официальная игра на стадионе состоялась только в 2017 году, спустя 13 лет после первых заявлений о строительстве. После окончательных подсчетов стоимость «Зенит-арены» (одно из первых наименований объекта.— «Ъ Северо-Запад») составила около 45 млрд рублей — в шесть с половиной раз больше первоначальной цены. Все это время возведение финансировалось из городского бюджета, хотя еще в 2004-м предполагалось, что новый стадион оплатит сам «Газпром». Через год Валентина Матвиенко заявила, что работы будут вестись за счет налоговых поступлений в региональный бюджет от дочерних компаний «Газпрома», которые холдинг переведет в Петербург.