Челябинские ученые запатентовали базу данных диеты древнего человека

«Этот инструмент помогает разобраться, чем питались древние люди. Саму диету изучить невозможно — продукты просто не сохраняются, но мы можем увидеть ее следы. Все съеденное человеком оставляет отпечаток в его костях, особенно важен химический состав костей, точнее, изотопы азота и углерода. Их изучение дает возможность восстановить рацион, хотя и не полностью. Но зато можно сравнивать питание разных народов, эпох и регионов», — отметил главный научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Андрей Епимахов.