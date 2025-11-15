Челябинские ученые запатентовали базу данных диеты древнего человека

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинской области создали и запатентовали базу данных для изучения диеты древнего человека. Работа проводилась в соответствии с целями Десятилетия науки и технологий и нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
«Этот инструмент помогает разобраться, чем питались древние люди. Саму диету изучить невозможно — продукты просто не сохраняются, но мы можем увидеть ее следы. Все съеденное человеком оставляет отпечаток в его костях, особенно важен химический состав костей, точнее, изотопы азота и углерода. Их изучение дает возможность восстановить рацион, хотя и не полностью. Но зато можно сравнивать питание разных народов, эпох и регионов», — отметил главный научный сотрудник научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Андрей Епимахов.
База данных содержит около 500 измерений костей человека и животных, сосредоточенных на территории Южного Зауралья и сопредельной части Казахстана. Все материалы исследования будут в доступе для специалистов: пользователь может свободно получать исходные данные и самостоятельно делать выводы. Во время работы над проектом челябинские ученые сами совершили несколько неожиданных открытий. Например, установили, в каком возрасте древние женщины прекращали кормить младенцев грудным молоком.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.