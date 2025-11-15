Ричмонд
В Калининградской области впервые провели ночную диспансеризацию

Акцию поддержали более 100 жителей.

Источник: правительство Калининградской области

«Ночь диспансеризации» прошла накануне в поликлинике Гурьевской центральной районной больницы. Медики проводили комплексное обследование всех желающих с 20 часов и до последнего посетителя, который покинул здание уже после полуночи. Всего к врачам пришли более 100 человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, беспрецедентная для области профилактическая акция была направлена на раннее выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований и других факторов риска, которые создают угрозу для жизни и здоровья. Еще одним ноу-хау стало то, что помимо диспансеризации, почти каждый из пришедших смог попасть не только к терапевту или фельдшеру, но и посетить узкого специалиста: кардиолога, невролога, психотерапевта, ревматолога и пульмонолога.

В течение полутора-двух часов можно было сделать базовый чек-ап организма, например: измерить внутриглазное давление, сдать кровь, получить консультацию. По итогам обследования посетителям определяли группу здоровья, в случае необходимости направляли на углубленное обследование либо на консультацию к профильным специалистам. По предварительной записи пациентам были выданы маршрутные листы с прописанными в них номерами кабинетов, что позволило практически не стоять в очереди.