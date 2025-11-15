В Калининградской области впервые провели ночную диспансеризацию

Как сообщает пресс-служба областного правительства, беспрецедентная для области профилактическая акция была направлена на раннее выявление сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований и других факторов риска, которые создают угрозу для жизни и здоровья. Еще одним ноу-хау стало то, что помимо диспансеризации, почти каждый из пришедших смог попасть не только к терапевту или фельдшеру, но и посетить узкого специалиста: кардиолога, невролога, психотерапевта, ревматолога и пульмонолога.