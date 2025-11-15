Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обогнать «Шаттл»: полет «Бурана» в инфографике РИА Новости Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. 37 лет назад, 15 ноября 1988 года в первый и последний раз с Земли стартовал космический челнок «Буран». На орбиту его вывела ракета «Энергия».

Источник: РИА "Новости"

Из соображений безопасности первый испытательный полет определялся как беспилотный. Несмотря на штормовое предупреждение, старт прошел успешно. Полет продлился 205 минут, в течение которых «Буран» совершил два витка вокруг Земли, а затем приземлился на аэродроме «Юбилейный» (Байконур).

Для посадки также доработали две запасные полосы на аэродромах в Крыму (под Симферополем) и Приморье. В связи с распадом СССР и нарастающими экономическими проблемами руководству страны стало не до орбитального корабля. Проект пришлось закрыть.

Основные характеристики орбитального корабля — в инфографике РИА Новости Крым.