Обогнать «Шаттл»: полет «Бурана» в инфографике РИА Новости Крым

Из соображений безопасности первый испытательный полет определялся как беспилотный. Несмотря на штормовое предупреждение, старт прошел успешно. Полет продлился 205 минут, в течение которых «Буран» совершил два витка вокруг Земли, а затем приземлился на аэродроме «Юбилейный» (Байконур).
Для посадки также доработали две запасные полосы на аэродромах в Крыму (под Симферополем) и Приморье. В связи с распадом СССР и нарастающими экономическими проблемами руководству страны стало не до орбитального корабля. Проект пришлось закрыть.
Основные характеристики орбитального корабля — в инфографике РИА Новости Крым.