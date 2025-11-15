Заморозки и гололедица: в Башкирии водителей и пешеходов предупредили об опасных погодных условиях

МЧС Башкирии предупредила о неблагоприятных погодных условиях на период с 20:00 15 ноября до 20:00 16 ноября. По данным ведомства, ночью местами прогнозируются порывы ветра до 15−20 метров в секунду. Утром и днем местами возможны гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололедица на дорогах. Видимость на автодорогах в условиях осадков может ухудшаться до 500−1000 метров.
Ожидается облачная погода с дождями, переходящими в мокрый снег и снег. Ветер днем — юго-западный с переходом на северо-западный — 7−12 м/с. Температурный режим по республике составит от 0 до +5°C, в Уфе ночью и днем ожидается +1, +3°C.
МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам советуют проявлять максимальную осторожность, использовать обувь с хорошим сцеплением и остерегаться падения мокрого снега с деревьев и проводов.
