В библиотеке «МЭШ» появились персональные рекомендации учебных материалов

Персональные подборки разделены на три типа: материалы к уроку, рекомендованное, а также контент партнеров и издательств. Для учителя система автоматически составляет подборки к ближайшим занятиям с учетом его расписания, учебных дисциплин и классов. Если педагог ведет несколько предметов и работает с разными классами, подборки создаются для каждого из них отдельно. Кроме того, в рекомендациях можно посмотреть материалы к любой выбранной дате, что удобно для планирования.