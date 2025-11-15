В библиотеке «МЭШ» появились персональные рекомендации учебных материалов

Персональные рекомендации учебных материалов добавили в библиотеку «Московской электронной школы (МЭШ)». Развитие цифровых сервисов для обучения школьников отвечает задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки Москвы.
Персональные подборки разделены на три типа: материалы к уроку, рекомендованное, а также контент партнеров и издательств. Для учителя система автоматически составляет подборки к ближайшим занятиям с учетом его расписания, учебных дисциплин и классов. Если педагог ведет несколько предметов и работает с разными классами, подборки создаются для каждого из них отдельно. Кроме того, в рекомендациях можно посмотреть материалы к любой выбранной дате, что удобно для планирования.
Каждому ученику доступны персональные подборки на основе его расписания. Если предстоит контрольная, система предложит материалы для повторения темы и тренировочные задания. Родители, у которых несколько детей, могут переключаться между профилями и видеть актуальный контент для каждого ребенка. В будущем персонализированные подборки дополнятся новыми темами. Пользователи получат доступ к материалам для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, которые будут формироваться с учетом изучаемых или преподаваемых предметов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.