В Нижегородской области открыли новое судостроительное производство

«Нижегородская область всегда славилась своими судостроительными заводами, поэтому я не сомневаюсь, что новое предприятие найдет свою нишу на рынке. Специалисты корпорации сопровождали инвестора по возникающим вопросам, а в настоящее время совместно с предприятием прорабатывается возможность строительства дополнительных цехов», — отметил генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.