На Сахалине школьники посетили рыбоперерабатывающее предприятие

Во время визита школьники увидели всe этапы работ — от приема свежей рыбы и сортировки до переработки и упаковки готовой продукции. Начальник цеха Татьяна Краус рассказала о современных технологиях, которые применяются на производстве, а инженер по охране труда провел инструктаж по технике безопасности и объяснил, как устроена работа на каждом участке.