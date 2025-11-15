На Сахалине школьники посетили рыбоперерабатывающее предприятие

Ученики 9−11-х классов школы в селе Крабозаводском Сахалинской области побывали с экскурсией на рыбоперерабатывающем предприятии «Курильский рыбак». Проведение таких профориентационных мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по труду и занятости населения.
Во время визита школьники увидели всe этапы работ — от приема свежей рыбы и сортировки до переработки и упаковки готовой продукции. Начальник цеха Татьяна Краус рассказала о современных технологиях, которые применяются на производстве, а инженер по охране труда провел инструктаж по технике безопасности и объяснил, как устроена работа на каждом участке.
Ребята также узнали о значении рыбопереработки для экономики Курильских островов и о социальной роли предприятия в жизни региона. Экскурсия позволила школьникам на практике увидеть, какие специалисты востребованы в рыбной промышленности и какие возможности для трудоустройства открывает работа на современных производственных комплексах.
«Мы стараемся показать ребятам реальные предприятия, чтобы у них формировалось понимание, как работает экономика региона и какие профессии действительно нужны. Такие встречи помогают школьникам осознанно выбирать профессиональный путь и вдохновляют на развитие в перспективных отраслях», — отметила директор Южно-Курильского кадрового центра «Работа России» Мария Жигунова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.