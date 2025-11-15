В Нефтекамске школьники прошли профессиональные пробы

Профессиональные пробы посетили ученики 8−11-х классов в городе Нефтекамске Республики Башкортостан. Мероприятие было организовано на базе нефтяного и педагогического колледжей в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации городского округа.
На профпробах ребята познакомились с профессиями инженера-электрика, пожарного, слесаря по ремонту автомобилей, инженера-нефтяника, производителя работ, техника-механика, воспитателя и педагога дополнительного образования. Мероприятие стало для школьников возможностью окунуться в мир профессий, примерить на себя различные роли и оценить, насколько им интересна та или иная сфера деятельности.
Под руководством опытных наставников ребята выполняли практические задания, знакомились с особенностями работы, требованиями к специалистам и перспективами карьерного роста. Такие мероприятия позволят подросткам осознанно подойти к выбору будущей профессии, опираясь не только на свои интересы и склонности, но и на реальное представление о том, что представляет собой специальность.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.