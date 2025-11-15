Володин: Госдума обсуждает запрет продажи безалкогольного пива детям

В Госдуме рассматривают возможность введения запрета на продажу детям безалкогольных вина и пива, а также другой продукции, имитирующей алкоголь. По словам Вячеслава Володина, такие напитки употребляют около 6% детей 10−13 лет и 21% подростков 16−17 лет. Как полагают в ГД, это приводит к «формированию пристрастия» и делает спиртное более привлекательным в будущем.