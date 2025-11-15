Совмин изменил порядок выдачи документов загсами Беларуси

Совмин Беларуси изменил порядок выдачи документов загсами республике. Речь идет о постановлении правительства «О порядке осуществления органами, регистрирующими акты гражданского состояния, своих полномочий».
Данным постановлением, кроме прочего, определен перечень дополнительных платных услуг, оказываемых органами загс. Речь идет о торжественной регистрации брака в загсе, в том числе с возможностью реализации индивидуального сценария. Также к названным услугам относятся выездная регистрация брака, торжественная регистрация новорожденного, проведение церемоний, связанных с заключением брака, изготовление копий документов.
