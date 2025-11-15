Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совмин изменил порядок выдачи документов загсами Беларуси

Правительство Беларуси изменило порядок выдачи документов загсами.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси изменил порядок выдачи документов загсами республике. Речь идет о постановлении правительства «О порядке осуществления органами, регистрирующими акты гражданского состояния, своих полномочий».

Данным постановлением, кроме прочего, определен перечень дополнительных платных услуг, оказываемых органами загс. Речь идет о торжественной регистрации брака в загсе, в том числе с возможностью реализации индивидуального сценария. Также к названным услугам относятся выездная регистрация брака, торжественная регистрация новорожденного, проведение церемоний, связанных с заключением брака, изготовление копий документов.

Ранее мы писали, что стало известно, в какой город Беларуси скоро смогут переехать более 1000 человек (тут про это). Писали мы и о том, что в некоторые белорусские вузы уже началась вступительная кампания (здесь про это).