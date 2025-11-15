Стартовал аукцион на 283 млн на реставрацию старинной церкви в Омской области

По данным документов сметы, подрядчик должен отреставрировать фасад церкви, ступени, изготовить и установить окна и двери по старому образцу, привести в порядок кирпичные и деревянные конструкции, установить и окрасить новые ограждения и забор, поменять коммуникации, смонтировать систему видеонаблюдение.