Стартовал аукцион на 283 млн на реставрацию старинной церкви в Омской области

На официальном портале госзакупок появилась о торгах на работы по реставрации в Таре старинной Спасской церкви. Определившийся подрядчик сможет заработать на этом 283,5 млн рублей.
Храм был построен в 1776 году, является объектом культурного наследия федерального значения. Заказчиков работ здесь два, АО «Межобластное научно-реставрационное художественное управление» и министерство культуры РФ.
Компании-претенденты должны иметь лицензию на право работы с объектами культурного наследия, реставрацию и воссоздание основания, фундамента, кладок, различных ограждений и конструкций, архитектуры, декора и элементов живописи.
По данным документов сметы, подрядчик должен отреставрировать фасад церкви, ступени, изготовить и установить окна и двери по старому образцу, привести в порядок кирпичные и деревянные конструкции, установить и окрасить новые ограждения и забор, поменять коммуникации, смонтировать систему видеонаблюдение.
Заявки от желающих компаний принимают до 25 ноября этого года, работы по контракту нужно завершить до конца мая 2028-го.
Ранее мы сообщали, что в Омске идет реставрация Музея городского быта.