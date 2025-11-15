Ростов-на-Дону получил паспорт готовности к отопительному сезону

По данным господина Скрябина, с мая по сентябрь коммунальные службы подготовили к зиме почти 5 тыс. домов с центральным отоплением, 600 социальных объектов, все котельные и провели проверку 19 теплоснабжающих организаций. В этом году городу удалось передать бесхозяйные сети на Вертолетном поле, улицах Заводской и Извилистой в собственность ООО «Ростовские тепловые сети».