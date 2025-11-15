В Северной Осетии произвели 7 тыс. тонн товарной рыбы с начала года

Объем производства товарной рыбы в Республике Северной Осетии-Алании с начала года составил 7 тыс. тонн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитие аквакультуры отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Реализация товарной рыбы достигла 5,2 тыс. тонн. Сельскохозяйственные предприятия произвели 4,7 тыс. тонн товарной рыбы, а крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели — 2,3 тыс. тонн, продемонстрировав рост на 109,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Северная Осетия укрепляет свои позиции в сфере производства товарной рыбы, что стало возможным благодаря успешной реализации национального проекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”. Объединяя усилия государственных органов и представителей бизнеса, мы можем добиться значительных успехов в развитии данного сегмента и обеспечить устойчивое развитие аквакультурной отрасли», — подчеркнул министр сельского хозяйства Северной Осетии Алан Кусраев.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.