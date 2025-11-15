Школьники прикамского села Аспа посетили гончарное производство

В ходе экскурсии сотрудники предприятия провели для школьников обзорную экскурсию, во время которой рассказали о тонкостях работы на производстве. Также они поделились достижениями и продемонстрировали основные этапы работы с глиной. Ребята увидели все этапы изготовления керамических изделий: от замеса глины до готового продукта.