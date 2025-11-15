Школьники прикамского села Аспа посетили гончарное производство

Ученики школы в селе Аспа Пермского края приняли участие в профориентационной экскурсии на гончарное производство «Кунгурская керамика» по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Уинского муниципального округа.
В ходе экскурсии сотрудники предприятия провели для школьников обзорную экскурсию, во время которой рассказали о тонкостях работы на производстве. Также они поделились достижениями и продемонстрировали основные этапы работы с глиной. Ребята увидели все этапы изготовления керамических изделий: от замеса глины до готового продукта.
После ознакомительной части школьникам предложили принять участие в мастер-классах. Они расписывали подвески, изготавливали тарелочки и пробовали создавать свои изделия на гончарном круге под руководством мастера.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.