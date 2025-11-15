Со дна пожарного водоема «Сиготур» в Крыму подняли 10 кубометров мусора

Ранее мы писали, что в Севастополе завершили расчистку реки Черной и ее притоков. Работы стартовали еще весной. Общая протяженность расчищенных участков составила 5,6 километра. Три участка были очищены на реке Черной, два — на Сухой речке, и один — на Байдарке.