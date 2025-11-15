Со дна пожарного водоема «Сиготур» в Крыму подняли 10 кубометров мусора

В Крыму проводят расчистку пожарных водоемов, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым».
Со дна «Сиготура» подняли 10 кубических метров мусора, преимущественно хвои и шишек. Кроме того, очистили переливочные желоба, чтобы наполнился нижний водоем, связанный с озером. В процессе работ объем пожарного водоема увеличился с 50 до 100 кубических метров.
Сотрудники пожарно-химических станций еженедельно выезжают на патрулирования и занимаются расчисткой подведомственных водоемов. Также они контролируют уровень воды, при необходимости сливают или набирают воду. Это делается для того, чтобы пожарные водоисточники постоянно оставались в нормативном состоянии.
Ранее мы писали, что в Севастополе завершили расчистку реки Черной и ее притоков. Работы стартовали еще весной. Общая протяженность расчищенных участков составила 5,6 километра. Три участка были очищены на реке Черной, два — на Сухой речке, и один — на Байдарке.