Жители Башкирии мучаются из-за разрушающегося моста: в дело вмешался Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ненадлежащем состоянии дорожной инфраструктуры в башкирском селе Казаяк. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Поводом для реакции главы СКР стали многочисленные обращения жителей населенного пункта. Граждане сообщают, что на протяжении уже долгого времени автомобильный мост через реку Ашинку находится в аварийном состоянии: конструкции деформированы, ограждения частично обрушились, а полотно подъездной дороги сужено и осыпается.
Особую опасность представляет подъем уровня воды в реке, когда сооружение затапливается. Это, рассказывают селяне, уже приводило к опрокидыванию автомобилей. Нередко проезд по сооружению бывает затруднен, из-за чего местные жители лишаются возможности беспрепятственно добираться до социальных учреждений в других населенных пунктах.
Многочисленные обращения граждан в компетентные органы, по данным Следкома, ранее не приносили результатов. После первой публикации о проблеме Бастрыкин уже поручал представить по ней доклад, а СК Башкирии завел уголовное дело.
Теперь глава СКР затребовал от руководителя республиканского отделения ведомства Владимира Архангельского доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.
— Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета, — сообщает ведомство.