Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил свердловчанке Екатерине Кириченко звание «Мать-героиня»

Жительница Берёзовского имеет 12 детей и помогает женщинам и многодетным семьям в кризисных ситуациях.

Источник: Аргументы и факты

Мать 12 детей из Берёзовского Свердловской области Екатерина Кириченко удостоена звания «Мать-героиня». Указ об этом подписал 14 ноября президент России Владимир Путин.

Это звание присвоено ей за большие заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи. Кроме собственной семьи, она занимается общественной деятельностью. Возглавляет благотворительный фонд «Урал за жизнь», оказывающий помощь многодетным семьям и женщинам в кризисных ситуациях.

Медали ордена «Родительская слава» удостоены Елена Павловна и Александр Викторович Никитовы. А медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждён слесарь-сантехник Николай Белоедов из Каменска-Уральского.