Путин присвоил свердловчанке Екатерине Кириченко звание «Мать-героиня»

Мать 12 детей из Берёзовского Свердловской области Екатерина Кириченко удостоена звания «Мать-героиня». Указ об этом подписал 14 ноября президент России Владимир Путин.
Это звание присвоено ей за большие заслуги в воспитании детей и укреплении института семьи. Кроме собственной семьи, она занимается общественной деятельностью. Возглавляет благотворительный фонд «Урал за жизнь», оказывающий помощь многодетным семьям и женщинам в кризисных ситуациях.
Медали ордена «Родительская слава» удостоены Елена Павловна и Александр Викторович Никитовы. А медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» награждён слесарь-сантехник Николай Белоедов из Каменска-Уральского.