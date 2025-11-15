В поселке Конышевка Курской области модернизировали кадровый центр

Комплексная модернизация кадрового центра завершилась в поселке Конышевка Курской области. Работы в учреждении провели по национальному проекту «Кадры», сообщили в центре занятости населения региона.
Здание получило новый облик в едином фирменном стиле центров «Работа России». Теперь там доступен полный спектр услуг как для тех, кто заинтересован в трудоустройстве, так и для работодателей. Обновленное пространство включает «Сектор цифрового сервиса» для самостоятельного поиска работы с доступом к порталам «Работа России» и «Госуслуги», «Сектор индивидуальной работы с работодателями», а также сектор «Первичный прием граждан» для персональной работы с соискателями. Для самых юных гостей кадрового центра обустроили игровую зону «Пространство для маленьких непосед».
«Модернизация — это не только внешний ремонт, но и глубокие изменения в организации работы. Мы строим работу на принципах проактивности и клиентоцентричности, предлагая индивидуальный подход к каждому, учитывая его желания, возможности и жизненную ситуацию», — подчеркнул директор Центра занятости населения Курской области Андрей Гололобов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.