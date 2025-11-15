В поселке Конышевка Курской области модернизировали кадровый центр

Здание получило новый облик в едином фирменном стиле центров «Работа России». Теперь там доступен полный спектр услуг как для тех, кто заинтересован в трудоустройстве, так и для работодателей. Обновленное пространство включает «Сектор цифрового сервиса» для самостоятельного поиска работы с доступом к порталам «Работа России» и «Госуслуги», «Сектор индивидуальной работы с работодателями», а также сектор «Первичный прием граждан» для персональной работы с соискателями. Для самых юных гостей кадрового центра обустроили игровую зону «Пространство для маленьких непосед».