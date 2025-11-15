В Петербурге официально стартовал зимний сезон для коммунальных служб

За ночь в городе выпало порядка 2 см снега, в пригородных районах — от 5 до 12 см. На дорогах он уже практически растаял, однако на открытых участках при сильном ветре на поверхностях может образовываться тонкая ледяная плёнка. Поэтому коммунальщики обрабатывают опасные участки, путепроводы, перекрёстки и набережные противоголедными материалами. В ведомстве напомнили, что сейчас важно следить за прогнозом погоды и оперативно корректировать задачи коммунальных служб.