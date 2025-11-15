В Петербурге официально стартовал зимний сезон для коммунальных служб

Зимний сезон 2025−2026 для городских коммунальных служб Петербурга официально стартовал. Первый снег объёмом 9,9 кубометров был принят и растоплен на стационарном снегоплавильном пункте на Кушелевской дороге, сообщили в городском комитете по энергетике.
К слову, «снежные» пункты были готовы к приёму и переработке снега уже за месяц до этого — с 15 октября. Сейчас в полной готовности находятся 11 стационарных снегоплавильных пунктов (ССП) и 7 стационарных инженерно-оборудованных снегоприёмных пунктов (СИСП) общей производительностью болсвыше 100 тысяч кубометров снега в сутки.
Пункты расположены почти в каждом районе города, что обеспечивает максимальную транспортную доступность и эффективность при уборке и утилизации снега.
Напомним, после первого мощного снегопада, накрывшего Петербург в ночь с 14 на 15 ноября, в дневную смену на уборку улично-дорожной сети города вышли 655 единиц техники и 903 специалистов ручного труда. Уборкой внутриквартальных территорий сейчас занимаются 3 114 дворника.
За ночь в городе выпало порядка 2 см снега, в пригородных районах — от 5 до 12 см. На дорогах он уже практически растаял, однако на открытых участках при сильном ветре на поверхностях может образовываться тонкая ледяная плёнка. Поэтому коммунальщики обрабатывают опасные участки, путепроводы, перекрёстки и набережные противоголедными материалами. В ведомстве напомнили, что сейчас важно следить за прогнозом погоды и оперативно корректировать задачи коммунальных служб.
Городские власти предупредили, что в ближайшие дни в Петербурге ожидается перепад температур от минуса в плюс и попросили и автомобилистов, и пешеходов быть аккуратными на дорогах.
«Дорожные и садово-парковые предприятия готовы к любым неблагоприятным погодным условиям в графике 24/7», — заключили в Смольном.