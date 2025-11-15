В Музее чувашской вышивки в Чебоксарах открыли выставку рекрутских платков

Выставка рекрутских (солдатских) платков в рамках проекта «Знаки рода» начала работать в Музее чувашской вышивки в Чебоксарах. Она доступна для посещения по «Пушкинской карте», которая действует по национальному проекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.
В проекте приняли участие 120 вышивальщиц из 11 муниципальных округов. Самой младшей — всего 4 года, наиболее опытной — 70 лет. Под руководством наставников они освоили различные техники вышивки и создали свои неповторимые работы. Каждая участница, пройдя обучение, вышила свой особенный рекрутский платок, который теперь представлен на выставке. Экспозиция будет открыта до 26 ноября.
«Было приобретено новое оборудование, но главное — удалось объединить людей, которые с большим желанием вовлеклись в реализацию этого гранта. В основном наши женщины, которые живут в селах, деревнях, районных центрах. Практически каждый муниципалитет был вовлечен. Создано более 80 платков. И сегодня в музее мы можем видеть лучшие работы. В преддверии дня Чувашской вышивки, который мы будем отмечать 26 ноября, это замечательная акция, подарок для нас всех», — отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.