В Музее чувашской вышивки в Чебоксарах открыли выставку рекрутских платков

«Было приобретено новое оборудование, но главное — удалось объединить людей, которые с большим желанием вовлеклись в реализацию этого гранта. В основном наши женщины, которые живут в селах, деревнях, районных центрах. Практически каждый муниципалитет был вовлечен. Создано более 80 платков. И сегодня в музее мы можем видеть лучшие работы. В преддверии дня Чувашской вышивки, который мы будем отмечать 26 ноября, это замечательная акция, подарок для нас всех», — отметила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.