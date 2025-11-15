В Пронском районе Рязанской области открыли новый сквер

Сквер у здания «Почты России» благоустроили в городе Новомичуринске Пронского района Рязанской области. Новый облик общественное пространство на пересечении улицы Волкова и проспекта Энергетиков получило по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном комитете по информации и массовым коммуникациям.
Территорию оформили в современном стиле и обустроили там удобную зону отдыха, которую смогут посещать взрослые и дети. В ходе благоустройства сквера специалисты демонтировали старые конструкции, установили системы наружного освещения и видеонаблюдения, малые архитектурные формы, уложили дорожное покрытие. Помимо этого, провели работы по озеленению: высадили клены, сосны, туи и гортензии.
Ранее сообщалось, что всего в этом году в Рязанской области планируется обновить более 30 общественных пространств, 20 из них — при поддержке нацпроекта.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.